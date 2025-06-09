Маррей призвал не забывать о величии «Большой тройки» на фоне успеха Алькараса и Синнера

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей высказался о мужском финале «Ролан Гаррос» — 2025, в котором вторая ракетка мира, чемпион 2024 года испанец Карлос Алькарас со счётом 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2) одолел лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера.
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«Мне особенно интересен теннис Алькараса, но он и Синнер отлично дополняют друг друга. Они уже провели несколько блестящих матчей, и это был один из лучших финалов за долгое время. Наш спорт сейчас находится в очень хорошем положении, но важно не забывать, что до этих ребят сделали Федерер, Надаль и Джокович. Выиграть 20 с лишним мэйджоров — это нечто исключительное, и в наше время об этом легко забыть.
Видел, как некоторые эксперты заявляли, что если бы Алькарас и Синнер вышли на корт против Рафы на Открытом чемпионате Франции, то они были бы фаворитами в этом матче, даже если бы Рафа находился в расцвете сил. Алькарас и Синнер находятся на пути к тому, чтобы стать двумя лучшими, в этом нет сомнений, но им нужно время, чтобы создать то, что было у Роджера, Рафы и Новака. Посмотрим, получится ли у них это», — приводит слова Маррея TNT Sports.
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