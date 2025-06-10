Энди Маррей ответил, планирует ли ещё работать тренером после ухода из команды Джоковича

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей ответил, планирует ли снова работать тренером после завершения сотрудничества с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

«Я бы сделал это снова на каком-то этапе. Но не думаю, что это произойдёт в ближайшее время. Я не планировал заниматься тренерской деятельностью сразу, как только закончу играть, но мне предоставился уникальный шанс. Это была возможность поучиться у одного из лучших спортсменов всех времён. Кроме того, ты узнаёшь много нового о том, как работать с командой.

Будучи спортсменом, вы имеете вокруг себя команду людей, но при этом являетесь центром внимания. А когда вы тренируете отдельного человека, вы работаете заодно с физиотерапевтом, тренерами по физической подготовке, агентами, и вам нужно знать, как донести свой посыл до игрока и выяснить, что им движет. Это то, чему я научился и над чем мне нужно ещё работать, если я хочу заниматься этим снова в будущем.

Это была прекрасная возможность для меня. Мы смогли пережить вместе несколько очень приятных моментов вне корта. Результаты были не такими, как мы хотели, но мы попробовали. Посмотрим, что будет с тренерской работой в будущем, но я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова Маррея TNT Sports.