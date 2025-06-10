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Энди Маррей ответил, планирует ли ещё работать тренером после ухода из команды Джоковича

Энди Маррей ответил, планирует ли ещё работать тренером после ухода из команды Джоковича
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей ответил, планирует ли снова работать тренером после завершения сотрудничества с 24-кратным победителем мэйджоров сербом Новаком Джоковичем.

«Я бы сделал это снова на каком-то этапе. Но не думаю, что это произойдёт в ближайшее время. Я не планировал заниматься тренерской деятельностью сразу, как только закончу играть, но мне предоставился уникальный шанс. Это была возможность поучиться у одного из лучших спортсменов всех времён. Кроме того, ты узнаёшь много нового о том, как работать с командой.

Будучи спортсменом, вы имеете вокруг себя команду людей, но при этом являетесь центром внимания. А когда вы тренируете отдельного человека, вы работаете заодно с физиотерапевтом, тренерами по физической подготовке, агентами, и вам нужно знать, как донести свой посыл до игрока и выяснить, что им движет. Это то, чему я научился и над чем мне нужно ещё работать, если я хочу заниматься этим снова в будущем.

Это была прекрасная возможность для меня. Мы смогли пережить вместе несколько очень приятных моментов вне корта. Результаты были не такими, как мы хотели, но мы попробовали. Посмотрим, что будет с тренерской работой в будущем, но я не думаю, что это произойдёт в ближайшее время», — приводит слова Маррея TNT Sports.

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