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Турнир ATP-250 в Штутгарте: результаты матчей 9 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте: результаты матчей 9 июня
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9 июня в Штутгарте (Германия) прошли матчи первого круга травяного турнира категории ATP-250, призовой фонд которого составляет € 751 630. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (2025). Первый круг. Результаты на 9 июня:

Иржи Легечка (Чехия, 8) – Бенжамен Бонзи (Франция) — 6:4, 6:4.
Брэндон Накашима (США, 6) — Джейкоб Фирнли (Великобритания) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:1.
Ян-Леннард Штруфф (Германия, WC) – Маттео Арнальди (Италия) — 6:4, 6:4.
Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:7 (10:12), 6:3, 5:7.

Действующим чемпионом турнира в Штутгарте является британец Джек Дрейпер.

Сетка турнира ATP-250 в Штутгарте (2025)
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