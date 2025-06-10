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Турнир WTA-500 в Лондоне: результаты матчей 9 июня

Турнир WTA-500 в Лондоне: результаты матчей 9 июня
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9 июня в Лондоне (Великобритания) прошли матчи первого круга травяного турнира категории WTA-500, призовой фонд которого составляет $ 1,4 млн. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (2025). Первый круг. Результаты на 9 июня:

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Петра Квитова (Чехия) — 2:6, 6:4, 6:4
Татьяна Мария (Германия, Q) – Лейла Фернандес (Канада) — 7:6 (7:4), 6:2
Сонай Картал (Великобритания, WC) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:3
Анастасия Захарова (Россия, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 6:3
Аманда Анисимова (США, 8) — Джоди Бёррэдж (Великобритания, WC) — 4:6, 6:3, 6:4

Сетка турнира WTA-500 в Лондоне (2025)
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