Турнир WTA-500 в Лондоне: результаты матчей 9 июня

9 июня в Лондоне (Великобритания) прошли матчи первого круга травяного турнира категории WTA-500, призовой фонд которого составляет $ 1,4 млн. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (2025). Первый круг. Результаты на 9 июня:

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Петра Квитова (Чехия) — 2:6, 6:4, 6:4

Татьяна Мария (Германия, Q) – Лейла Фернандес (Канада) — 7:6 (7:4), 6:2

Сонай Картал (Великобритания, WC) — Дарья Касаткина (Австралия) — 6:1, 3:6, 6:3

Анастасия Захарова (Россия, Q) — Донна Векич (Хорватия) — 6:3, 6:3

Аманда Анисимова (США, 8) — Джоди Бёррэдж (Великобритания, WC) — 4:6, 6:3, 6:4