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Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 9 июня

Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 9 июня
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9 июня в Хертогенбосхе (Нидерланды) прошли матчи первого круга травяного турнира категории ATP-250, призовой фонд которого составляет € 706 850. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (2025). Первый круг. Результаты на 9 июня:

Габриэль Диалло (Канада) — Александар Вукич (Австралия) — 7:5, 7:6 (7:2)
Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Нишеш Басаваредди (США) — 7:6 (7:2), 6:2
Николас Харри (Чили) — Лучано Дардери (Италия, 8) — 5:7, 6:4, 7:6 (7:3)
Джордан Томпсон (Австралия, 6) — Александр Ковачевич (США) — 6:4, 6:4

Действующим чемпионом турнира в Хертогенбосхе является австралиец Алекс де Минор.

Сетка турнира ATP-250 в Хертогенбосхе (2025)
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