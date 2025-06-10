Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 9 июня

9 июня в Хертогенбосхе (Нидерланды) прошли матчи первого круга травяного турнира категории WTA-250, призовой фонд которого составляет € 239 212. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.
Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе (2025). Первый круг. Результаты на 9 июня:
Элизабетта Коччаретто (Италия) — Арианне Хартоно (Нидерланды, WC) — 7:6 (13:11), 7:5
Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Виктория Томова (Болгария) — 6:4, 6:0
Лулу Сун (Новая Зеландия, 7) — Анаук Вранкен-Петерс (Нидерланды, WC) — 6:1, 6:3.
Юань Юэ (Китай, LL) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:3.
Анна Блинкова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:1