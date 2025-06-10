Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 9 июня

Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе: результаты матчей 9 июня
Аудио-версия:
Комментарии

9 июня в Хертогенбосхе (Нидерланды) прошли матчи первого круга травяного турнира категории WTA-250, призовой фонд которого составляет € 239 212. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе (2025). Первый круг. Результаты на 9 июня:

Элизабетта Коччаретто (Италия) — Арианне Хартоно (Нидерланды, WC) — 7:6 (13:11), 7:5
Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Полина Кудерметова (Россия) — 6:3, 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия, 3) — Виктория Томова (Болгария) — 6:4, 6:0
Лулу Сун (Новая Зеландия, 7) — Анаук Вранкен-Петерс (Нидерланды, WC) — 6:1, 6:3.
Юань Юэ (Китай, LL) — Анастасия Севастова (Латвия) — 6:3, 6:3.
Анна Блинкова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:3, 6:1

Сетка турнира WTA-250 в Хертогенбосхе (2025)
Материалы по теме
Мирра — в одной победе от топ-5, Медведев возвращается в десятку. Рейтинговые расклады
Мирра — в одной победе от топ-5, Медведев возвращается в десятку. Рейтинговые расклады
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android