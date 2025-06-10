В Лондоне прошло официальное открытие Арены имени Энди Маррея
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В Лондоне (Великобритания), в Queen's Club прошла официальная церемония открытия Арены имени трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея.
Она состоялась в рамках старта травяного турнира категории WTA-500. Официальное открытие Арены началось с показа видеоролика с памятными моментами британца на турнире, где он дебютировал ещё в 2005 году. Затем болгёрл и болбои выстроились в почётный коридор для Маррея, который вышел на корт, сказал торжественную речь и провёл мини-матч.
«Это здорово. Я, очевидно, скучал по этому месту. Впервые за долгое время не участвую в сезоне на траве, но теперь у меня новая жизнь, и я наслаждаюсь отдыхом вдали от спорта. Этот турнир и этот корт подарили мне много особенных моментов. Я очень горжусь результатами, которых добился здесь, и очень благодарен и признателен тем, кто решил назвать эту арену именно так», — сказал Маррей.
Фото: Luke Walker/Getty Images
Первым официальным матчем, сыгранным на Арене имени Энди Маррея, стал поединок:
Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 6:4, 6:4.
Лондон (ж). 1-й круг
09 июня 2025, понедельник. 14:05 МСК
574
Петра Квитова
П. Квитова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
22
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
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