В Лондоне прошло официальное открытие Арены имени Энди Маррея

В Лондоне (Великобритания), в Queen's Club прошла официальная церемония открытия Арены имени трёхкратного чемпиона турниров «Большого шлема», двукратного олимпийского чемпиона, бывшей первой ракетки мира британца Энди Маррея.

Она состоялась в рамках старта травяного турнира категории WTA-500. Официальное открытие Арены началось с показа видеоролика с памятными моментами британца на турнире, где он дебютировал ещё в 2005 году. Затем болгёрл и болбои выстроились в почётный коридор для Маррея, который вышел на корт, сказал торжественную речь и провёл мини-матч.

«Это здорово. Я, очевидно, скучал по этому месту. Впервые за долгое время не участвую в сезоне на траве, но теперь у меня новая жизнь, и я наслаждаюсь отдыхом вдали от спорта. Этот турнир и этот корт подарили мне много особенных моментов. Я очень горжусь результатами, которых добился здесь, и очень благодарен и признателен тем, кто решил назвать эту арену именно так», — сказал Маррей.

Фото: Luke Walker/Getty Images

Первым официальным матчем, сыгранным на Арене имени Энди Маррея, стал поединок:

Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Петра Квитова (Чехия) – 2:6, 6:4, 6:4.