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«Это намёк на теннис XXII века». Янчук — об игре Алькараса и Синнера в финале «РГ»

«Это намёк на теннис XXII века». Янчук — об игре Алькараса и Синнера в финале «РГ»
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Заслуженный тренер РСФСР Виктор Янчук прокомментировал игру участников финала «Ролан Гаррос» — 2025 Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Этот финал удался для зрителей, удался как спортивное явление! Это как минимум намёк на теннис XXII века… По темпу игры, по накалу, по быстроте, по сильным ударам. Это был искромётный теннис, который отличался от того, что нам демонстрировала «знаменитая тройка» прошлого поколения: Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Новак Джокович.

Сумеет ли Алькарас повторить грунтовый рекорд своего предшественника Надаля — сказать пока трудно. Рафа как раз вошёл в историю как сильнейший грунтовый игрок!» — сказал Виктор Янчук в эфире спортивного радио «Движение».

Напомним, Алькарас выиграл матч в пяти сетах. Этот финал стал самым продолжительным в истории турнира, продлившись 5 часов и 29 минут.

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