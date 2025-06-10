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Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня

Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня
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Сегодня, 10 июня, пройдут матчи первого круга на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 10 июня (время — московское):

  • 12:00. Денис Шаповалов (Канада) - Артур Риндеркнеш (Франция);
  • 13:30. Кентен Алис (Франция) - Лоренцо Сонего (Италия);
  • 15:00. Лёнер Тьен (CША) - Йосихито Нисиока (Япония);
  • 16:00. Фабио Фоньини (Италия) - Корентен Муте (Франция);
  • 18:00. Алекс Михельсен (CША) - Гаэль Монфис (Франция).

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.

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