Турнир ATP-250 в Штутгарте, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня

Сегодня, 10 июня, пройдут матчи первого круга на травяном турнире категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных встреч второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Штутгарте (Германия), 10 июня (время — московское):

12:00. Денис Шаповалов (Канада) - Артур Риндеркнеш (Франция);

13:30. Кентен Алис (Франция) - Лоренцо Сонего (Италия);

15:00. Лёнер Тьен (CША) - Йосихито Нисиока (Япония);

16:00. Фабио Фоньини (Италия) - Корентен Муте (Франция);

18:00. Алекс Михельсен (CША) - Гаэль Монфис (Франция).

Турнир в Штутгарте проходит с 9 по 15 июня. Действующим чемпионом соревнований является британец Джек Дрейпер.