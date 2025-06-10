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Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня

Сегодня, 10 июня, в Хертогенбосхе (Нидерланды) состоится второй игровой день травяного турнира категории WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-250 в Хертогенбосхе. 1/16 финала, 10 июня (время – мск):

13:30. Энн Ли (США) - Анастасия Потапова (Россия);

13:30. Джоанна Гарленд (Тайвань) - Бьянка Андрееску (Канада);

13:30. Мариам Болквадзе (Грузия, Q) - Екатерина Александрова (Россия);

15:00. Даниэль Коллинз (США) - Гретье Миннен (Бельгия);

15:00. Людмила Самсонова (Россия) - Карсон Брэнстин (Канада, Q);

- Карсон Брэнстин (Канада, Q); 17:00. Анаук Куверманс (Нидерланды) - Мария Саккари (Греция).

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова, в прошлогоднем финале обыгравшая Бьянку Андрееску — 4:6, 6:3, 7:5.