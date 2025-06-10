Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня
Сегодня, 10 июня, продолжится травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Расписание игрового дня 10 июня (время московское):
- 14:00. Хизер Уотсон (Великобритания) — Юлия Путинцева (Казахстан).
- 15:00. Айла Томлянович (Австралия) — Кэти Бултер (Великобритания).
- 15:30. Каролина Мухова (Чехия) — Мэдисон Инглис (Австралия).
- 16:30. Эмма Радукану (Великобритания) — Кристина Букша (Испания).
- 17:45. Диана Шнайдер (Россия) — Магдалена Френх (Чехия).
- 18:00. Ребекка Шрамкова (Словакия) — Барбора Крейчикова (Чехия).
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