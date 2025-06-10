Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня
Сегодня, 10 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.
Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Расписание игрового дня 10 июня (время московское):
- 13:30. Райлли Опелка (США) — Йеспер де Йонг (Нидерланды).
- 13:30. Отто Виртанен (Финляндия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
- 15:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша).
- 15:00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания).
- 17:00. Адриан Маннарино (Франция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
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