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Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня

Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня
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Сегодня, 10 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Расписание игрового дня 10 июня (время московское):

  • 13:30. Райлли Опелка (США) — Йеспер де Йонг (Нидерланды).
  • 13:30. Отто Виртанен (Финляндия) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).
  • 15:00. Роберто Баутиста-Агут (Испания) — Хуберт Хуркач (Польша).
  • 15:00. Ринки Хидзиката (Австралия) — Даниэль Эванс (Великобритания).
  • 17:00. Адриан Маннарино (Франция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).
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