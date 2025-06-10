Турнир АТР-250 в Хертогенбосхе, 2025 год: расписание игрового дня 10 июня

Сегодня, 10 июня, продолжится травяной турнир категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Расписание игрового дня 10 июня (время московское):