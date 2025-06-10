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Анетт Контавейт показала восьмимесячному сыну «Ролан Гаррос»

Анетт Контавейт показала восьмимесячному сыну «Ролан Гаррос»
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Бывшая вторая ракетка мира эстонская теннисистка Анетт Контавейт поделилась фотографией с восьмимесячным сыном во время визита на «Ролан Гаррос» — 2025.

Фото: Из личного архива Анетт Контавейт

Напомним, на прошлой неделе завершился Открытый чемпионат Франции — 2025 по теннису. Победителем в мужском одиночном разряде стал испанец Карлос Алькарас, в женском — представительница США Кори Гауфф.

Завершившая карьеру Контавейт состоит в романтических отношениях с футболистом сборной Эстонии Брентом Леписту. В сентябре 2024 года у пары родился сын Леон.

29-летняя эстонка — чемпионка шести турниров на уровне WTA. В частности, эстонка выигрывала турнир в Санкт-Петербурге и завоёвывала Кубок Кремля. Также она является финалисткой Итогового турнира WTA в одиночном разряде (2021). Лучшим достижением Контавейт на турнирах «Большого шлема» является четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2020.

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