Тренер Алькараса рассказал, какой знак подал ему Карлос перед тремя матчболами у Синнера

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о поданном ему сигнале от испанского теннисиста во время трёх матчболов у итальянца Янника Синнера в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась победой испанца после проигранных первых двух сетов — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«При счёте 0:40 он посмотрел на меня и взмахнул ракеткой, как бы говоря: «Я здесь, давай сделаем это». Опять же, с Карлосом всё возможно, и он сделал это снова», — приводит слова Ферреро Mundo Deportivo.

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он становился победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).