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Ракетка Рафаэля Надаля продана за рекордную сумму на аукционе

Ракетка Рафаэля Надаля продана за рекордную сумму на аукционе
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Ракетка Babolat, которую использовал испанский теннисист Рафаэль Надаль в финале «Ролан Гаррос» — 2017, была продана на аукционе за $ 157,3 тыс. Это рекордная сумма продажи теннисной ракетки. Об этом сообщает ESPN. В финале Надаль обыграл швейцарца Стэна Вавринку со счётом 6:2, 6:3, 6:1.

Предыдущий рекорд принадлежал также ракетке Надаля — $ 139,7 тыс. в 2023 году. Её он использовал во время Australian Open — 2022, на котором выиграл свой последний турнир «Большого шлема». В финале он совершил камбэк против россиянина Даниила Медведева, победив со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Рафаэль Надаль завершил карьеру в 2024 году на Кубке Дэвиса.

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