«Это очень больно». Тренер Алькараса поддержал Синнера после поражения в финале «РГ»

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказал слова поддержки в адрес первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, проигравшего его подопечному в финале «Ролан Гаррос» — 2025. Встреча завершилась волевой победой испанца после проигранных первых двух сетов — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Я видел Синнера, я поздравил его, потому что они оба провели блестящий матч, которым можно гордиться. Это очень больно, через что Янник прошёл, это же финал турнира «Большого шлема». Но он преодолеет это и сделает всё возможное на Уимблдоне», — приводит слова Ферреро Mundo Deportivo.

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.