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Циципас — о Синнере и Алькарасе: подумывал перейти на двуручный бэкхенд, чтобы их победить

Циципас — о Синнере и Алькарасе: подумывал перейти на двуручный бэкхенд, чтобы их победить
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 26-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас высоко оценил уровень игры итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Мне посчастливилось играть с этими двумя спортсменами. Они оба невероятные атлеты, необыкновенные люди. Могу сказать, что мне хочется стать лучше, когда я вижу, как они играют. Я даже подумывал перейти на двуручный бэкхенд, просто чтобы их победить (смеётся)!

Если вы видели, как они играют, то это почти как будто у них есть второй форхенд на стороне бэкхенда. Особенно у Янника Синнера. Я смотрю на него и иногда думаю, что он бьёт с бэкхенда так, как будто это форхенд. Вы видите, как они двигаются по корту без каких-либо признаков слабости. В их игре нет серьёзных пробелов», — приводит слова Циципаса We love tennis.

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