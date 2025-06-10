Ферреро — об Алькарасе в финале «РГ»: не многие могут подняться после чего-то подобного

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, восхитился бойцовскими качествами своего подопечного в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась волевой победой испанца после проигранных первых двух сетов — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Не многие игроки могут подняться после чего-то подобного. Он всегда был отличным бойцом. Было сложно стоять на своём, но мы знали, что он будет бороться до последнего вздоха, я не удивлён, что он сделал это в такой сложной ситуации, с тремя матчболами, потому что он делал это всегда. Я участвовал на всех его турнирах с детства», — приводит слова Ферреро Mundo Deportivo.

Карлос Алькарас стал третьим теннисистом в истории Открытой эры, который смог выиграть турнир «Большого шлема» после матчболов соперника в финале.