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Ферреро — об Алькарасе в финале «РГ»: не многие могут подняться после чего-то подобного

Ферреро — об Алькарасе в финале «РГ»: не многие могут подняться после чего-то подобного
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Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, восхитился бойцовскими качествами своего подопечного в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась волевой победой испанца после проигранных первых двух сетов — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 4 6 3 6 2
4 		6 4 6 7 7 7 10
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Не многие игроки могут подняться после чего-то подобного. Он всегда был отличным бойцом. Было сложно стоять на своём, но мы знали, что он будет бороться до последнего вздоха, я не удивлён, что он сделал это в такой сложной ситуации, с тремя матчболами, потому что он делал это всегда. Я участвовал на всех его турнирах с детства», — приводит слова Ферреро Mundo Deportivo.

Карлос Алькарас стал третьим теннисистом в истории Открытой эры, который смог выиграть турнир «Большого шлема» после матчболов соперника в финале.

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