Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эверт — о Соболенко: если ты первая ракетка мира, то должна знать, как играть при ветре

Эверт — о Соболенко: если ты первая ракетка мира, то должна знать, как играть при ветре
Комментарии

Победительница 18 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт прокомментировала слова Арины Соболенко о своей «ужасной» игре в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Когда Арина сказала, что это был худший [финал], я подумала: «Вау! Нужно адаптироваться». Это касается обеих сторон. Нужно приспосабливаться. Если ты первая или вторая ракетка мира, то должна знать, как играть при ветре. Он был порывистым.

И знаете что? Нужно быть готовой и реагировать на удар быстрее, ты должна осознавать это и не бить постоянно по линиям, если ветер такой сильный. Условия были одинаковыми для обеих, но, думаю, Коко адаптировалась лучше», — приводит слова Эверт We love tennis.

Материалы по теме
«Она пожалеет». Энди Роддик раскритиковал Соболенко за слова после поражения на «РГ»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android