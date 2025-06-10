Эверт — о Соболенко: если ты первая ракетка мира, то должна знать, как играть при ветре

Победительница 18 турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американка Крис Эверт прокомментировала слова Арины Соболенко о своей «ужасной» игре в финале «Ролан Гаррос» — 2025.

«Когда Арина сказала, что это был худший [финал], я подумала: «Вау! Нужно адаптироваться». Это касается обеих сторон. Нужно приспосабливаться. Если ты первая или вторая ракетка мира, то должна знать, как играть при ветре. Он был порывистым.

И знаете что? Нужно быть готовой и реагировать на удар быстрее, ты должна осознавать это и не бить постоянно по линиям, если ветер такой сильный. Условия были одинаковыми для обеих, но, думаю, Коко адаптировалась лучше», — приводит слова Эверт We love tennis.