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Сервара — о финале «РГ»: как на трассе, когда придурок несётся 200 км/ч, а потом сбавляет

Сервара — о финале «РГ»: как на трассе, когда придурок несётся 200 км/ч, а потом сбавляет
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Жиль Сервара, тренер российского теннисиста Даниила Медведева, сравнил финал «Ролан Гаррос» — 2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом с гонками на трассе.

«Это был «Форсаж» в чистом виде! Алькарас играет «рывками». Внезапно у него случается молниеносный отрезок, когда он переигрывает Синнера, но, поскольку итальянец способен держать высокий уровень и не сдувается, он вынуждает Алькараса либо поднимать планку ещё выше, либо держать стабильно мощный средний уровень, который испанец не всегда вытягивает — как в тай-брейке второго сета.

Это как на трассе, когда какой-то придурок сначала несётся 200 км/ч, а потом сбавляет до 120, потом опять 200, потом 120… А ты всё это время стабильно держишь 130. Он тебя обгоняет, хотя ты не сбавлял, потом ты его снова обходишь, хотя не газовал..» — приводит слова Сервары We love tennis.

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