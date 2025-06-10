«Это приведёт его к большим успехам». Ферреро назвал самое ценное качество Алькараса
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Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказался о потенциале своего подопечного после волевой победы в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2025 над первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).
Ролан Гаррос (м). Финал
08 июня 2025, воскресенье. 16:30 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|4
|6 3
|6 2
|
|6 4
|6
|7 7
|7 10
2
Карлос Алькарас
К. Алькарас
«У него невиданный потенциал, который всё более проявляется по мере взросления. Карлос сделал ещё один шаг к тому, чтобы стать сильнее морально, ему помогает большая вера в себя, когда он плохо играет или проигрывает. Это приведёт его к большим успехам», — приводит слова Ферреро Mundo Deportivo.
Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он становился победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).
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