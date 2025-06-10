«В тот день не было шансов». Синнер сравнил поражения с 2-0 от Джоковича и Алькараса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сравнил поражения от серба Новака Джоковича в полуфинале Уимблдона-2022 и испанца Карлоса Алькараса в финале «Ролан Гаррос» — 2025. В обоих матчах Синнер проиграл, ведя 2-0 по сетам.

«Я был на другом этапе своей карьеры. Мне очень помогло увидеть, как быстро всё может измениться. Когда Новак поднял свой уровень в тот день, я почувствовал, что у меня не было шансов. Знаете, это было по-другому.

Сегодня у меня были возможности. Я проигрывал в третьем сете, был четвёртый. У меня было три матчбола. Я подавал на матч. Я вернулся. В пятом сете при счёте 6:5 у меня также были шансы. Так что у меня было так много возможностей, которыми я не знал, как воспользоваться. Бывают такие дни. Мы действительно ничего не можем сделать», — приводит слова Синнера We love tennis.