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«Это унижает мой интеллект». Маррей признался, что проигрывает в шахматы пятилетнему сыну

«Это унижает мой интеллект». Маррей признался, что проигрывает в шахматы пятилетнему сыну
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британец Энди Маррей рассказал об игре в шахматы со своим сыном.

«Мой пятилетний сын сильно увлёкся шахматами, и я очень люблю с ним играть. На самом деле, я не очень хороший шахматист, но у меня вполне аналитический склад ума, поэтому мне нравится играть, смотреть, как он учится.

Сложно справиться с поражением от пятилетнего ребёнка, когда в середине игры он просит прийти и подтереть ему задницу – он идёт в туалет, а потом возвращается и обыгрывает меня в шахматы. Это унижает мой интеллект», — сказал Маррей в эфире BBC Sport.

У Маррея и его супруги Ким Мюррей четверо детей: три дочери — София, Эди и третья дочь, имя которой не разглашается, — и сын Тедди. В 2016 году у пары родилась первая дочь София, а через год — вторая, Эди. Тедди родился в 2019 году, а их младший ребёнок появился на свет в 2021 году.

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