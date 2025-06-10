Зверев — о «РГ»: я проиграл Джоковичу, а не Ханспетеру, занимающему 250-е место в мире

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил людям, раскритиковавшим его за выступление на «Ролан Гаррос» — 2025, в частности, титулованному соотечественнику Борису Беккеру.

«Когда у меня дела идут не очень хорошо, все вдруг становятся очень умными. К сожалению, это касается и Бориса (Беккера). Я вернулся после очень серьёзной травмы (в 2023 году. — Прим. «Чемпионата») и снова занял второе место в мире. Я всё ещё вижу себя сильным претендентом на борьбу с двумя парнями наверху. Даже если последний матч не был моим лучшим, я проиграл Новаку Джоковичу, а не Ханспетеру, занимающему 250-е место в рейтинге», — приводит слова Зверева Punto de Break.