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«Это лучший финал ТБШ за последние 10 лет». Веснина — о матче Синнера и Алькараса на «РГ»

Российская теннисистка олимпийская чемпионка Елена Веснина поделилась впечатлениями от финального матча «Ролан Гаррос» — 2025 между испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и итальянцем Янником Синнером. Встреча завершилась волевой победой испанца в пяти сетах — 4:6, 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3), 7:6 (10:2).

«Это был легендарный финал. Карлос Алькарас побеждает на «Ролан Гаррос» в эпическом матче за 5,5 часа Янника Синнера. Не побоюсь этого слова, что это лучший финал ТБШ за последние 10 лет», — написала Веснина на своей странице в телеграм-канале.

Финальный матч Синнера и Алькараса стал самым продолжительным в истории грунтового турнира «Большого шлема». Встреча продолжалась 5 часов 29 минут.

Алькарас стал пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема». Ранее он становился победителем «Ролан Гаррос» (2024), Уимблдона (2024, 2023) и US Open (2022).