Арина Соболенко поделилась фотографией с трофеем финалистки «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала на личной странице в социальных сетях последние фотографии из Парижа (Франция). На одном из снимков спортсменка использует свой трофей финалистки «Ролан Гаррос» — 2025 в качестве зеркала.

Фото: Из личного архива Соболенко

Фото: Из личного архива Соболенко

В финале Открытого чемпионата Франции Арина Соболенко потерпела поражение от американки Кори Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. На пресс-конференции разочарованная Соболенко, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне, и если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей турнира. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.