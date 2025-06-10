Денис Шаповалов с «баранкой» проиграл 81-й ракетке мира на старте турнира в Штутгарте
Поделиться
30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В стартовом матче он с «баранкой» проиграл 81-й ракетке мира Артуру Риндеркнешу из Франции 4:6, 6:2, 0:6.
Штутгарт. 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
30
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|6
|0
|
|2
|6
81
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Шаповалов четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
В 1/8 финала турнира в Штутгарте Риндеркнеш сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.
Комментарии
- 10 июня 2025
-
14:36
-
14:36
-
14:28
-
13:53
-
13:50
-
13:39
-
13:28
-
13:26
-
13:05
-
13:02
-
12:42
-
11:59
-
11:48
-
11:42
-
11:29
-
11:26
-
11:09
-
10:46
-
10:21
-
09:55
-
09:45
-
09:45
-
09:30
-
08:30
-
07:21
-
01:04
-
00:47
-
00:36
-
00:26
-
00:15
-
00:03
- 9 июня 2025
-
23:51
-
22:55
-
22:41
-
22:19