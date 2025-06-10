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Денис Шаповалов с «баранкой» проиграл 81-й ракетке мира на старте турнира в Штутгарте

Денис Шаповалов с «баранкой» проиграл 81-й ракетке мира на старте турнира в Штутгарте
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30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В стартовом матче он с «баранкой» проиграл 81-й ракетке мира Артуру Риндеркнешу из Франции 4:6, 6:2, 0:6.

Штутгарт. 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 12:10 МСК
Денис Шаповалов
30
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 0
6 		2 6
         
Артур Риндеркнеш
81
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Шаповалов четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В 1/8 финала турнира в Штутгарте Риндеркнеш сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.

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