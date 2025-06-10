Денис Шаповалов с «баранкой» проиграл 81-й ракетке мира на старте турнира в Штутгарте

30-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов не смог выйти во второй круг травяного турнира категории ATP-250 в Штутгарте (Германия). В стартовом матче он с «баранкой» проиграл 81-й ракетке мира Артуру Риндеркнешу из Франции 4:6, 6:2, 0:6.

Встреча продолжалась 1 час 43 минуты. В её рамках Шаповалов четыре раза подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника девять эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

В 1/8 финала турнира в Штутгарте Риндеркнеш сыграет с венгерским теннисистом Мартоном Фучовичем.