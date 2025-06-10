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«Я ещё не выиграл Libеma Open». Даниил Медведев о перспективах на турнире в Хертогенбосхе

«Я ещё не выиграл Libеma Open». Даниил Медведев о перспективах на турнире в Хертогенбосхе
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Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от выступления на травяном турнире категории ATP-250 в Хертогенбосхе.

«Здесь царит непринуждённая атмосфера. Вас никто не будет отвлекать, и вы сможете по-настоящему сосредоточиться на своём теннисе. Мне нравится этот турнир. Я добился хороших результатов, но ещё не выиграл Libéma Open. Я действительно хочу этого», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.

Соревнования в Нидерландах пройдут с 9 по 15 июня. Медведев начнёт турнир со второго круга. В 1/8 финала он сыграет с победителем встречи Адриан Маннарино (Франция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия). Действующим чемпионом турнира в Хертогенбосхе является австралиец Алекс де Минор.

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