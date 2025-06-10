Даниил Медведев ответил, какая цель для него сейчас является главной

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о самом большом вызове в карьере в данный момент.

«Сейчас это снова найти свою лучшую игру. Я близок к этому, и с каждой игрой это становится всё лучше. Но это нелегко, потому что все хотят выиграть у тебя», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.

Даниил Медведев находится в Нидерландах, где примет участие в травяном турнире категории ATP-250, который пройдёт в Хертогенбосхе. Он начнёт соревнования со второго круга. В 1/8 финала его соперником станет победитель встречи Адриан Маннарино (Франция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).