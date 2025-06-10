«Первое время испытываешь боль в бёдрах и ягодицах». Даниил Медведев — об игре на траве

Чемпион US Open — 2021, 11-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о специфике игры на травяном покрытии.

«Трава — это естественная основа. Это означает, что мяч реагирует по-разному. Например, удар может иметь большое значение. В то время как вращающийся мяч может подпрыгнуть так, как вы этого не ожидаете. Вам также необходимо низко стоять на ногах, поэтому первые несколько дней вы будете испытывать сильную мышечную боль в бёдрах и ягодицах», — приводит слова Медведева пресс-служба турнира в Хертогенбосхе.

В данный момент Даниил Медведев находится в Нидерландах, где примет участие в травяном турнире категории ATP-250, который пройдёт в Хертогенбосхе. Он начнёт соревнования со второго круга. В 1/8 финала его соперником станет победитель встречи Адриан Маннарино (Франция) — Кристофер О'Коннелл (Австралия).