Зверев: собираюсь приложить все усилия, чтобы попытаться уехать из Штутгарта с титулом

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своём уровне игры на травяном покрытии в преддверии турнира ATP-250 в Штутгарте (Германия).

«Я давно не был здесь, потому что в последние годы у меня были стабильно хорошие результаты в Париже. Думаю, что это хорошая причина [отсутствия]. Мне очень нравится этот турнир, поэтому рад вернуться. Собираюсь приложить все усилия, чтобы попытаться уехать отсюда с титулом. Придётся подготовиться как можно лучше за это короткое время.

В прошлом году показал свой лучший теннис на траве. Я бы сказал, что это было лучшее выступление в моей карьере. Я намерен провести отличный турнир, показать свой лучший теннис с самого начала, хотя перед этим мне может понадобиться несколько дней тренировок», — приводит слова Зверева Punto de Break.