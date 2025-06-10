«Наверное, была на эмоциях». Гауфф — о резонансных словах Соболенко после финала «РГ»

Вторая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на заявления белоруски Арины Соболенко про уровень игры в очном финале на «Ролан Гаррос» — 2025.

«Я была немного удивлена ​​комментариями и всей этой ситуацией, но я дам ей шанс объясниться. Уверена, что это был эмоциональный день, эмоциональный матч. Наверное, она была на эмоциях после матча, поражение было непростое», — приводит слова Гауфф Tennis World USA.

В финале «Ролан Гаррос» Соболенко проиграла Гауфф со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 4:6. На пресс-конференции разочарованная белоруска, в частности, заявила, что сыграла на ужасном уровне, и если бы Ига Швёнтек была в финале, то стала бы победительницей турнира. Многие эксперты раскритиковали Соболенко за её комментарии.