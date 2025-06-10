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Юлия Путинцева проиграла 164-й ракетке мира в первом круге турнира в Лондоне

Юлия Путинцева проиграла 164-й ракетке мира в первом круге турнира в Лондоне
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27-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно выступила на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от британки Хизер Уотсон (164-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 3:6.

Лондон (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 14:50 МСК
Хитер Уотсон
164
Великобритания
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Юлия Путинцева
27
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Путинцева выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Уотсон три эйса, одна подача навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге турнира в Лондоне Хизер Уотсон сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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