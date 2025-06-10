Юлия Путинцева проиграла 164-й ракетке мира в первом круге турнира в Лондоне

27-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно выступила на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от британки Хизер Уотсон (164-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 3:6.

Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Путинцева выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Уотсон три эйса, одна подача навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Во втором круге турнира в Лондоне Хизер Уотсон сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.