Юлия Путинцева проиграла 164-й ракетке мира в первом круге турнира в Лондоне
Поделиться
27-я ракетка мира казахстанская теннисистка Юлия Путинцева неудачно выступила на травяном турнире категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от британки Хизер Уотсон (164-й номер рейтинга) со счётом 4:6, 3:6.
Лондон (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 14:50 МСК
164
Хитер Уотсон
Х. Уотсон
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
27
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Матч продолжался 1 час 22 минуты. За это время Путинцева выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Уотсон три эйса, одна подача навылет и четыре реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
Во втором круге турнира в Лондоне Хизер Уотсон сразится с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
Комментарии
- 10 июня 2025
-
17:30
-
17:21
-
17:03
-
16:46
-
16:39
-
16:17
-
16:13
-
15:24
-
14:54
-
14:42
-
14:36
-
14:36
-
14:28
-
13:53
-
13:50
-
13:39
-
13:28
-
13:26
-
13:05
-
13:02
-
12:42
-
11:59
-
11:48
-
11:42
-
11:29
-
11:26
-
11:09
-
10:46
-
10:21
-
09:55
-
09:45
-
09:45
-
09:30
-
08:30
-
07:21