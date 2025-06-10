«Всё, хватит, вручим второй кубок». Панатта — о развязке финала «РГ» Синнер — Алькарас

Победитель «Ролан Гаррос» — 1976, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта с восхищением высказался о финале «РГ»-2025 между итальянцем Янником Синнером и испанцем Карлосом Алькарасом.

«Я стал свидетелем самого красивого матча, который когда-либо видел. Два великих чемпиона встретились лицом к лицу, два феномена. Я увидел абсолютно стратосферный теннис от обоих. У Янника был запас, но дьявол придумал теннис, как я всегда говорю, и он помог Алькарасу прийти в себя.

Затем, после того как Синнер тоже собрался в пятом сете, они перешли на тай-брейк. При счете 6:6 в пятом сете я сказал: «Всё, хватит, мы вручим второй кубок, и вы оба – победители «Ролан Гаррос». Они оба заслужили это, однако, к сожалению, в спорте это невозможно, и победа досталась испанцу, который заслужил её так же, как и Синнер.

Посмотрим, что они смогут сделать на Уимблдоне. Потому что я не вижу никого, кто мог бы бросить им вызов и оставить нас без ещё одного финала Синнер — Алькарас через месяц», — приводит слова Панатты We love tennis.