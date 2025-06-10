Стало известно расписание финальной части Кубка Билли Джин Кинг — 2025

С 16 по 21 сентября в китайском Шэньчжэне пройдёт финальная часть женского теннисного командного турнира Кубок Билли Джин Кинг — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием решающих матчей на КБДК.

1/4 финала:

16 сентября — QF1 Италия — Китай;

17 сентября — QF2 Испания — Украина;

18 сентября — QF3 Казахстан — США, QF4 Япония — Великобритания.

Полуфинал:

19 сентября — QF1 — QF2;

20 сентября — QF3 — QF4.

Финал: 21 сентября.

Фото: Пресс-служба КБДК

Все финальные матчи будут состоять из трёх сетов: два одиночных поединка, за которыми следует парная встреча. Все матчи будут состоять из трёх сетов до двух побед.

Действующими обладательницами Кубка Билли Джин Кинг являются теннисистки сборной Италии.