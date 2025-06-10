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Карен Хачанов выиграл выставочный турнир Bonmont Tennis Masters в Швейцарии

Карен Хачанов выиграл выставочный турнир Bonmont Tennis Masters в Швейцарии
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24-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов стал победителем выставочного травяного турнира Bonmont Tennis Masters, проходившего в швейцарском Шезерексе с 6 по 8 июня.

Фото: Bonmont Tennis Masters

По ходу турнира Хачанов в матчах группы А поочерёдно одолел поляка Хуберта Хуркача (6:3, 6:4) и француза Ришара Гаске (7:5, 6:3). Также в травяных соревнованиях участвовали чешский теннисист Якуб Меншик, представитель Канады Феликс Оже-Альяссим и Лоренцо Сонего из Италии, выступавшие в группе B. Финальный поединок между победителями групп А и В не предусмотрен.

Напомним, на завершившемся в воскресенье, 10 июня, Открытом чемпионате Франции Карен Хачанов завершил выступления на стадии 1/16 финала, уступив американцу Томми Полу (3:6, 6:3, 6:7 (7:9), 6:3, 3:6).

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