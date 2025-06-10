Буассон — о Надале: моя мечта — встретиться с ним. Это будет лучший день в моей жизни

65-я ракетка мира французская теннисистка Лоис Буассон высказалась о желании встретиться с 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем.

«Это, безусловно, моя мечта — встретиться с ним. Если однажды мне удастся поговорить с ним, думаю, это будет лучший день в моей жизни. Он вдохновляет во всём, другого слова не подберёшь», — приводит слова Буассон We Love Tennis.

Напомним, 22-летняя Буассон в полуфинале «Ролан Гаррос» уступила второй ракетке мира Кори Гауфф со счётом 1:6, 2:6. Француженка на момент начала турнира была 361-й в мировом рейтинге, она попала в основную сетку турнира, получив уайлд-кард. В обновлённом женском мировом рейтинге по итогам «Ролан Гаррос» она поднялась на 296 мест и стала первой ракеткой Франции.