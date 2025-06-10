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Циципас: сравнения откладывают судьбу. Оставайся на своём пути. Строй в своём темпе

Циципас: сравнения откладывают судьбу. Оставайся на своём пути. Строй в своём темпе
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема» греческий теннисист Стефанос Циципас в социальных сетях опубликовал вдохновляющий пост, где ответил, почему нельзя сравнивать себя с другими.

«Сравнения откладывают судьбу. Оставайся на своём пути. Строй в своём темпе», – написал Циципас в социальных сетях.

Напомним, Циципас впервые с августа 2018 года покинул топ-20 рейтинга ATP. Он опустился на 26-ю строчку мирового рейтинга. Стефанос неожиданно уступил во втором круге «Ролан Гаррос» – 2025 итальянцу Маттео Джиганте (167-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 4:6, 7:5, 2:6, 4:6.

Ранее стало известно о начале сотрудничества 20-й ракетки мира Циципаса с чемпионом Уимблдона-2001 хорватом Гораном Иванишевичем.

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