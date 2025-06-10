Хуан-Карлос Ферреро ответил, сыграет ли Карлос Алькарас на турнире ATP-500 в Лондоне

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, ответил, сыграет ли его подопечный на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«Мы планируем сыграть, но через несколько дней примем окончательное решение. В середине турнира мы говорили об этом, и Карлос сказал нам, что очень хочет поехать. После этих дней отдыха, в четверг или пятницу, проведём тест, чтобы посмотреть, как он чувствует себя физически и эмоционально. Возобновим специальные тренировки на траве, чтобы отладить проблемы с подвижностью. Мы поедем на Уимблдон с большим энтузиазмом, Карлосу нравится там играть», — приводит слова Ферреро Punto de Break.

Турнир ATP-500 в Лондоне пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом является американец Томми Пол. Карлос Алькарас становился чемпионом на этом турнире в 2023 году.