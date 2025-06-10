Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хуан-Карлос Ферреро ответил, сыграет ли Карлос Алькарас на турнире ATP-500 в Лондоне

Хуан-Карлос Ферреро ответил, сыграет ли Карлос Алькарас на турнире ATP-500 в Лондоне
Аудио-версия:
Комментарии

Хуан-Карлос Ферреро, тренер испанского теннисиста Карлоса Алькараса, ответил, сыграет ли его подопечный на турнире категории ATP-500 в Лондоне (Великобритания).

«Мы планируем сыграть, но через несколько дней примем окончательное решение. В середине турнира мы говорили об этом, и Карлос сказал нам, что очень хочет поехать. После этих дней отдыха, в четверг или пятницу, проведём тест, чтобы посмотреть, как он чувствует себя физически и эмоционально. Возобновим специальные тренировки на траве, чтобы отладить проблемы с подвижностью. Мы поедем на Уимблдон с большим энтузиазмом, Карлосу нравится там играть», — приводит слова Ферреро Punto de Break.

Турнир ATP-500 в Лондоне пройдёт с 16 по 22 июня. Действующим чемпионом является американец Томми Пол. Карлос Алькарас становился чемпионом на этом турнире в 2023 году.

Материалы по теме
«Это приведёт его к большим успехам». Ферреро назвал самое ценное качество Алькараса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android