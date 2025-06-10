Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Хертогенбосхе

99-я ракетка мира американский теннисист Маккензи Макдональд вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). На старте соревнований он обыграл итальянца Маттию Беллуччи (72-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.

В рамках встречи Макдональд четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Беллуччи шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Далее Маккензи Макдональд встретится с россиянином Кареном Хачановым.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 16 июня. Действующим чемпионом соревнований ялвяется австралийский теннисист Алекс де Минор.