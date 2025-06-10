Определился соперник Карена Хачанова во втором круге турнира в Хертогенбосхе
Поделиться
99-я ракетка мира американский теннисист Маккензи Макдональд вышел во второй круг турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). На старте соревнований он обыграл итальянца Маттию Беллуччи (72-й в рейтинге) со счётом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3.
Хертогенбосх (м). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 12:30 МСК
99
Маккензи Макдональд
М. Макдональд
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6 4
|6
|
|7 7
|3
72
Маттия Беллуччи
М. Беллуччи
В рамках встречи Макдональд четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Беллуччи шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.
Далее Маккензи Макдональд встретится с россиянином Кареном Хачановым.
Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 16 июня. Действующим чемпионом соревнований ялвяется австралийский теннисист Алекс де Минор.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2025
-
19:14
-
18:56
-
18:34
-
18:07
-
17:48
-
17:30
-
17:21
-
17:03
-
16:46
-
16:39
-
16:17
-
16:13
-
15:24
-
14:54
-
14:42
-
14:36
-
14:36
-
14:28
-
13:53
-
13:50
-
13:39
-
13:28
-
13:26
-
13:05
-
13:02
-
12:42
-
11:59
-
11:48
-
11:42
-
11:29
-
11:26
-
11:09
-
10:46
-
10:21
-
09:55