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Ник Кирьос не будет комментатором на Уимблдоне-2025

Ник Кирьос не будет комментатором на Уимблдоне-2025
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Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не будет участвовать на Уимблдоне в качестве комментатора на BBC в этом году. Австралиец выступал в качестве эксперта на турнире прошлым летом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Кирьос не будет комментатором из-за того, что в 2024 году телекомпания подверглась критике, включив австралийца в освещение турнира. Тогда Ник признался в нападении на свою бывшую девушку Кьяру Пассари.

Ранее Ник Кирьос рассказал, что пропустит травяной сезон-2025 из-за трудностей, которые у него возникли в процессе восстановления от очередной травмы.

Австралиец не смог появиться на Открытом чемпионате Франции — 2025 также из-за проблем со здоровьем.

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