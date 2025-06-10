Ник Кирьос не будет комментатором на Уимблдоне-2025

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос не будет участвовать на Уимблдоне в качестве комментатора на BBC в этом году. Австралиец выступал в качестве эксперта на турнире прошлым летом. Об этом сообщает The Telegraph.

По информации источника, Кирьос не будет комментатором из-за того, что в 2024 году телекомпания подверглась критике, включив австралийца в освещение турнира. Тогда Ник признался в нападении на свою бывшую девушку Кьяру Пассари.

Ранее Ник Кирьос рассказал, что пропустит травяной сезон-2025 из-за трудностей, которые у него возникли в процессе восстановления от очередной травмы.

Австралиец не смог появиться на Открытом чемпионате Франции — 2025 также из-за проблем со здоровьем.