Эмма Радукану разгромила Кристину Букшу на старте турнира WTA-500 в Лондоне

Чемпионка US Open — 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). На старте соревнований она обыграла 112-ю ракетку мира из Испании Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Радукану два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Букши три эйса, одиа двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.

Далее Эмма Радукану встретится с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Барбора Крейчикова (Чехия). Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.