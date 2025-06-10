Эмма Радукану разгромила Кристину Букшу на старте турнира WTA-500 в Лондоне
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Чемпионка US Open — 2021, 37-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). На старте соревнований она обыграла 112-ю ракетку мира из Испании Кристину Букшу со счётом 6:1, 6:2.
Лондон (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 17:50 МСК
37
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
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112
Кристина Букша
К. Букша
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты. В её рамках Радукану два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Букши три эйса, одиа двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из одного заработанного.
Далее Эмма Радукану встретится с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Барбора Крейчикова (Чехия). Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.
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