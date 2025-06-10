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«Не согласен с Уимблдоном-2009». Борис Беккер — о лучших мужских финалах ТБШ

«Не согласен с Уимблдоном-2009». Борис Беккер — о лучших мужских финалах ТБШ
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Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер отреагировал на пост в социальных сетях, в котором пользователь назвал лучшие финалы турниров «Большого шлема, по его мнению. Немец выразил несогласие с тем, что в этот список был включён финал Уимблдона 2009 года между Роджером Федерером и Энди Роддиком.

«Мои пять лучших мужских финалов турниров «Большого шлема» за всё время: Надаль — Федерер (Уимблдон-2008), Борг — Макинрой (Уимблдон-1980), Джокович — Надаль (Australian Open — 2012). Федерер — Роддик (Уимблдон-2009), Алькарас — Синнер («Ролан Гаррос» — 2025)», — написал пользователь в социальных сетях.

«Я не согласен с финалом Уимблдона 2009 года между Федерером и Роддиком! Я комментировал его, он был очень длинным, но в нём было мало хороших розыгрышей… Я бы включил Мельбурн-2017 между Роджером и Рафой, искромётный теннис, пять сетов и достойное возвращение!» — ответил Беккер.

Напомним, чемпионом Уимблдона-2009 стал Роджер Федерер. В финале он обыграл Энди Роддика со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 7:6 (7:5), 3:6, 16:14. Встреча продолжалась 4 часа 16 минут.

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