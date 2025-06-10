Чанг: Федерер и Надаль изменили культуру в раздевалке. Они относились ко всем одинаково

Самый молодой чемпион мэйджора в истории американец Майкл Чанг заявил, что швейцарец Роджер Федерер и испанец Рафаэль Надаль изменили культуру тенниса вне корта.

«Честно говоря, Федерер и Надаль изменили культуру в раздевалке. Поколение до меня было очень конкурентоспособным и практически не общалось между собой. На корте это бизнес: ты хочешь показать всё лучшее в себе и победить соперника. За пределами корта они были доброжелательны ко всем, будь ты вторая ракетка мира или 100-й в парном разряде.

Роджер, Рафа и даже Новак ответственны за эту трансформацию. Они относились ко всем одинаково и были доброжелательны. Думаю, это отразилось на нынешнем поколении, потому что они уважают всех», — приводит слова Чанга Clay Tennis.