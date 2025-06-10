Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне

Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне
Комментарии

12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). На старте соревнований она обыграла 24-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх со счётом 6:4, 6:1.

Лондон (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:10 МСК
Диана Шнайдер
12
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Магдалена Френх
24
Польша
Магдалена Френх
М. Френх

Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Шнайдер два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Френх один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

Далее Диана Шнайдер встретится с 34-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер. Турнир в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.

Календарь турнира в Лондоне
Сетка турнира в Лондоне
Материалы по теме
Эмма Радукану разгромила Кристину Букшу на старте турнира WTA-500 в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android