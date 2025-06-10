Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне
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12-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). На старте соревнований она обыграла 24-ю ракетку мира из Польши Магдалену Френх со счётом 6:4, 6:1.
Лондон (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:10 МСК
12
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
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24
Магдалена Френх
М. Френх
Встреча продолжалась 1 час 11 минут. В её рамках Шнайдер два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Френх один эйс, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.
Далее Диана Шнайдер встретится с 34-й ракеткой мира британской теннисисткой Кэти Бултер. Турнир в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.
Комментарии
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