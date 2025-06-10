Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

40-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге она проиграла 53-й ракетке мира американке Энн Ли со счётом 5:7, 2:6.

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Потапова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Ли шесть эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Далее Энн Ли встретится с 72-й ракеткой мира Сюзан Ламенс из Нидерланлов.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова.