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Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе

Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира WTA-250 в Хертогенбосхе
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40-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге она проиграла 53-й ракетке мира американке Энн Ли со счётом 5:7, 2:6.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:20 МСК
Энн Ли
53
США
Энн Ли
Э. Ли
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		2
         
Анастасия Потапова
40
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Встреча продолжалась 1 час 13 минут. В её рамках Потапова ни разу не подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Ли шесть эйсов, одна двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнтов из 11 заработанных.

Далее Энн Ли встретится с 72-й ракеткой мира Сюзан Ламенс из Нидерланлов.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
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