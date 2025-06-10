Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ребекка Шрамкова обыграла Барбору Крейчикову на старте турнира в Лондоне

Ребекка Шрамкова обыграла Барбору Крейчикову на старте турнира в Лондоне
Комментарии

41-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге она обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 6:3.

Лондон (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:10 МСК
Ребекка Шрамкова
41
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Барбора Крейчикова
17
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Шрамкова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крейчиковой ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Ребекка Шрамкова встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану. Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.

Календарь турнира в Лондоне
Сетка турнира в Лондоне
Материалы по теме
Диана Шнайдер уверенно вышла во второй круг турнира WTA-500 в Лондоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android