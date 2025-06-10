Ребекка Шрамкова обыграла Барбору Крейчикову на старте турнира в Лондоне

41-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге она обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Шрамкова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крейчиковой ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Ребекка Шрамкова встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану. Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.