Ребекка Шрамкова обыграла Барбору Крейчикову на старте турнира в Лондоне
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41-я ракетка мира словацкая теннисистка Ребекка Шрамкова вышла во второй круг турнира категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). В первом круге она обыграла 17-ю ракетку мира из Чехии Барбору Крейчикову со счётом 6:4, 6:3.
Лондон (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:10 МСК
41
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
17
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Встреча продолжалась 1 час 15 минут. В её рамках Шрамкова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Крейчиковой ни одного эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Далее Ребекка Шрамкова встретится с британской теннисисткой Эммой Радукану. Турнир WTA-500 в Лондоне проходит с 9 по 15 июня.
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