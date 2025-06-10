Александрова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, где сыграет с Блинковой

19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге соревнований она одолела 189-ю ракетку мира из Грузии Мариам Болквадзе со счётом 6:3, 6:4.

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. В её рамках Александрова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Болквадзе ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Екатерина Александрова встретится с 70-й ракеткой мира россиянкой Анной Блинковой.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова.