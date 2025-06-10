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Александрова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, где сыграет с Блинковой

Александрова вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе, где сыграет с Блинковой
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19-я ракетка мира российская теннисистка Екатерина Александрова вышла во второй круг на турнире категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге соревнований она одолела 189-ю ракетку мира из Грузии Мариам Болквадзе со счётом 6:3, 6:4.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 18:15 МСК
Мариам Болквадзе
189
Грузия
Мариам Болквадзе
М. Болквадзе
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Екатерина Александрова
19
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Встреча продолжалась 2 часа 45 минут. В её рамках Александрова восемь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Болквадзе ни одного эйса, три двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести заработанных.

Далее Екатерина Александрова встретится с 70-й ракеткой мира россиянкой Анной Блинковой.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова.

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