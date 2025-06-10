Турнир WTA-500 в Лондоне, 2025 год: результаты игрового дня 10 июня

Сегодня, 10 июня, продолжился травяной турнир категории WTA-500 в Лондоне (Великобритания). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир WTA-500 в Лондоне (Великобритания). Результаты игрового дня 10 июня:

Хизер Уотсон (Великобритания) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:4, 6:3;

Айла Томлянович (Австралия) — Кэти Бултер (Великобритания) — 6:7 (4:7), 6:1, 4:6;

Каролина Мухова (Чехия) — Мэддисон Инглис (Австралия) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4;

Эмма Радукану (Великобритания) — Кристина Букша (Испания) — 6:1, 6:2;

Диана Шнайдер (Россия) — Магдалена Френх (Чехия) — 6:4, 6:1;

Ребекка Шрамкова (Словакия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:4, 6:3.