Определилась соперница Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Хертогенбосхе
Поделиться
66-я ракетка мира бельгийская теннисистка Гретье Миннен вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге она одолела 55-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз со счётом 4:6, 6:1, 6:2.
Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:15 МСК
55
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|2
|
|6
|6
66
Гретье Миннен
Г. Миннен
Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Миннен два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Коллинз четыре двойные ошибки, восемь эйсов и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.
Далее Гретье Миннен сразится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.
Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова.
Материалы по теме
Комментарии
- 10 июня 2025
-
21:11
-
21:02
-
20:36
-
20:31
-
20:20
-
19:59
-
19:37
-
19:14
-
18:56
-
18:34
-
18:07
-
17:48
-
17:30
-
17:21
-
17:03
-
16:46
-
16:39
-
16:17
-
16:13
-
15:24
-
14:54
-
14:42
-
14:36
-
14:36
-
14:28
-
13:53
-
13:50
-
13:39
-
13:28
-
13:26
-
13:05
-
13:02
-
12:42
-
11:59
-
11:48