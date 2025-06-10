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Определилась соперница Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Хертогенбосхе

Определилась соперница Вероники Кудерметовой во втором круге турнира в Хертогенбосхе
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66-я ракетка мира бельгийская теннисистка Гретье Миннен вышла во второй круг турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). В первом круге она одолела 55-ю ракетку мира американку Даниэль Коллинз со счётом 4:6, 6:1, 6:2.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
10 июня 2025, вторник. 19:15 МСК
Даниэль Коллинз
55
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 2
4 		6 6
         
Гретье Миннен
66
Бельгия
Гретье Миннен
Г. Миннен

Встреча продолжалась 1 час 39 минут. В её рамках Миннен два раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми заработанных. На счету Коллинз четыре двойные ошибки, восемь эйсов и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

Далее Гретье Миннен сразится с российской теннисисткой Вероникой Кудерметовой.

Турнир в Хертогенбосхе проходит с 9 по 15 июня. Действующей чемпионкой соревнований является россиянка Людмила Самсонова.

Календарь турнира в Хертогенбосхе
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